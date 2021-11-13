Bakan’dan işsizlik rakamlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, güçlü bir Türkiye için genç işsiz oranını hızla düşüreceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca’da İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı’nda fidan dikimine katıldı. Törende konuşan Özer, “Türkiye’deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız.” dedi.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkiinde İstanbul Sanayi Odası tarafından, ‘İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 meslek lisesi öğrencisi ile burada fidan dikti. Hatıra ormanına toplamda 20 bin fidan dikildiği belirtildi. Fidan dikimi öncesinde konuşan Bakan Özer, pandemi sürecinde meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikleri, solunum cihazları ve maskelerin önemine dikkat çekti.

Bakan Özer, “İstanbul’da mesleki eğitimin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazı başlangıçlarla başladık. Sonra giderek proje çeşitlenmeye, filizlenmeye, yeni üretmeye, yeni projeleri tetiklemeye başladı. Geldiğimiz noktada İstanbul’un çok önemli bir kısmında İstanbul Sanayi Odamızda mesleki eğitimi yeniden yola koyduk. Türkiye’nin sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş dünyamız, işverenlerimiz, mesleki eğitim mezunlarının olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İstihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğu bugünkü yüz 20 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Artık şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye’de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz. ” dedi.