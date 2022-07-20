Bakandan İzmir müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir hakkında açıklama yaptı ve kente 3 milyarlık ilave yatırım verdiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün İzmir’e 3 milyarlık ilave yatırım vererek, 2,1 milyarlık yatırımı 5,1 milyara çıkarmış oluyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla geldiği İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Özer, daha sonra Vali Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, “Yaklaşık 2,1 milyarlık yatırımı İzmir’e kazandırmıştık. Bugün İzmir’e 3 milyarlık ilave yatırım vererek, 2,1 milyarlık yatırımı 5,1 milyara çıkarmış oluyoruz. İnşallah inanıyorum ki İzmirimiz’de Sayın Valimizin koordinasyonunda yatırımlar hızlı bir şekilde gerçekleşecek. 2022 yılı bitmeden 5,1 milyarlık yatırımı daha yüksek rakamlara çıkarma imkanımız olacak. En önem verdiğimiz konulardan birisi güçlendirme. İzmir bu bağlamda en mağdur illerimizden biriydi. İzmir’deki güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yapıların güçlenmesiyle daha dayanıklı ve güvenli eğitim ortamının sağlanması bağlamında 2022 yılına gerçekten çok verimli başladık. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayete erdirmek istiyoruz” diye konuştu.