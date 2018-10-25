Bakan’dan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile buluştu ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Kudüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz.” sözlerini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de, “Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz” açıklamasını yaptı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi: Biz bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşması için hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet olarak gerekli her türlü adımı atıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm dünya kamuoyu bu süreci çok yakında takip etti, Dolayısıyla bu sürecin açık ve şeffaf yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun zamanında bilgilendirilmesi önemli. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi neden tutuklandı? Bunlara talimatı kim verdi? Cemal Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunmadı. Madem itiraf ediyorsunuz neden söylemiyorsunuz. Burada bir suç var ama insani bir durum da var. Ailesi de bilmek istiyor. Son görevlerini yapmak istiyorlar. Henüz daha bu soruşturma sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Burası Suudi Arabistan toprağıdır. Yine Viyana Sözleşmesi’ne göre bu süreç Türk Hukuku’na göre yönetilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talebi bu yöndedir. Uluslararası Mahkeme’ye taşıma niyetimiz yoktur.