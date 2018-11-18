Bakan’dan Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı ile ilgili Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Cemal Kaşıkçı’nın parçalanarak valizlerle taşınmış olabileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili açıklama yaptı.

Kendisine sorulan soruya yanıt veren Akar, “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.

HÜRRİYET