Bakan’dan Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girişi sonrası kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Gül, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili “Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Gül’ün açıklamalarından satırbaşları;

“29 Aralık’ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız” dedi.

“(Kaşıkçı soruşturması) Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor.”

“(Kaşıkçı soruşturması) Titizlikle, derinleştirilerek her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz”

“(Brunson kararı) Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir.”

“(Brunson kararı) Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi.”

TRT