Bakan’dan KDV açıklaması

Ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada ”Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklı KDV iade taleplerinin hızla sonuçlandırılacağını belirtti.

Albayrak, yeni sistemle, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde mükellefe iade edileceğini vurguladı.

TRT