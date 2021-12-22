Bakan’dan kur açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda yaşanan köpüklerin gittiğini ve gerçek fiyatlara doğru gidildiğini duyurdu.

‘Ekonomide Türkiye Modeli’nin temelinde yüksek büyüme ve düşük cari açık olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TRT 1 ve TRT Haber kanallarında yayımlanan programda, Türkiye Ekonomi Modeli, ihracat eksenli kalkınma ve ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirten Nebati, “Türkiye alternatif tedarik merkezlerinin en merkezinde. Ticaret haritasında kaymalar oldu salgında. Krizden fırsat yarattık. Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız. Modelimiz, yüksek büyüme, düşük cari açık. 90’lı yıllarda hem düşük büyüme hem düşük cari açık. 2002-2020 döneminde yüksek cari açık, yüksek büyüme var, risk var. Niye Güney Kore değiliz? 1960 yılında Güney Kore’de kişi başına düşen gelir 158 Dolar. Uzun süre sonra 31 bin dolara çıkmış. Ama Güney Kore bazı egemen güçlerin desteğiyle seçilmiş bir ülke. Çin 1960’ta 89.5 dolardan başlamış. Türkiye’de 509 dolardan başlamış, şu anda 9 bin dolar civarında. Türkiye’nin bir demokratik geleneği var, serbest piyasa deneyimi yadsınamaz, çok dinamik bir ekonomi var.