Bakandan KYK borcu için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına müdahale edileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. KYK borçlarına müdahale edilecek mi? sorusuna da yanıt veren Kasapoğlu, çalışmaların hazır olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak. Biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkımızın gençlere müjdesi olmuştu. 18-25 yaş arası gençlere önemli bir müjdeydi. Yurtlarımız… Pandemide bunu gördük. Karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm evlatların. Bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. 15 Temmu- 1Eylül tarihleri itibarıyla gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa ücretsiz konaklamayı onlara sağlayacağız. Bu uygulamadan faydalanacaklar.

İster seyahat isterlerse “444 0 472 ALO GSB Hattı” buradan rezervasyon yapabilecekler. Şehirlerimizde farklı farklı rotalar çizebilirler. İnanıyoruz ki Anadolumuzun güzide zenginlikleri tekrar farkına varma adına gençlerimiz bu yaz birlikte yaşayacaklar. Gençlik kamplarımız da gençlerimizin emrinde. Gençlerimiz yeter ki talep etsinler, istesinler. Biz bakanlık olarak hükümet olarak devlet olarak gençlerimizin yanında her anlamda olmaya devam edeceğiz.

Bir seyahat tecrübesine, bir seyahat birlikteliğimize davet ediyorum. Zaman zaman sizleri bilgilendireceğiz. Zaman zaman genç arkadaşlarımızı bu çalışmalara, katılımcı ruh en önemli hizmet felsefemiz. Gençlerimizle birlikte karar vererek, uygulayarak ve geliştirerek hizmet çıtamızı yükselterek gençlerimizin mutluluğunu büyütmek var. Bu ruhla bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güzel tabloyu güçlendirmeye devam edeceğiz.