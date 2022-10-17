Bakandan maden faciası için açıklama

Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Dönmez’in açıklamalarındans atır başları şöyle; Yaralılarımıza gelince şu anda Bartın’da 1 yaralı söz konusu. Durumu iyiye gidiyor. İstanbul’a sevk edilen 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Olayın grizu patlaması olduğunu söylemiştim.

Madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama-kurtarma kontrol altında. İlk günelrde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. 2 baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın söndürülmek üzere.

Madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.