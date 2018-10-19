Bakan’dan Öğrenci Andı kararına tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın öğrenci andı kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay’ın öğrenci andı kararı ile ilgili açıklama yaptı ve Danıştay’ın yerindelik denetimi yapma kararı olduğunu belirtti.

Danıştay’ın verdiği öğrenci andı kararıyle ilgili “Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer” açıklaması yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bakan Gül paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar.

Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi’nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır.”

TRT