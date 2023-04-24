Bakandan öğretmen atamaları için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Mayıs’ta gerçekleştirilecek öğretmen atamaları hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında 8 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan öğretmen atamalarıyla ilgili detayları paylaştı. Deprem bölgesinde telefon programlarıyla ilgili tarihleri de açıklayan Özer, çarpıcı mesajlar verdi.

Bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan’da uygulanırken Ramazan Bayramı tatiliyle de birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer’in açıklamalarından satır başları şöyle; Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi normalleştirmek için 6 Şubat’tan itibaren çok hızlı davrandık. Deprem bölgesindeki illerimizi etkilenme durumuna göre kategoriye ayırdık. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Gaziantep, Osmaniye ve Adana’da 13 Mart’ta eğitim öğretimi merkez bölgelerin, ilçelerin tamamında başlattık. Geriye kalan 4 il, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay… Bu illerimiz depremden en fazla etkilenen illerdi. Onlar da tüm merkezi ilçelerde değil hazır olan ilçelerde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık.

Daha sonra da eğitim öğretime başlama bu illerdeki, ilçelerdeki sürecini valiliklerimize bıraktık. Valiliklerimiz ilçelerin hazır durumuna göre, sadece okulların sağlamlığı değil ilçelerdeki hayatın akışına göre kararlar aldılar. Bu kapsamda Malatya’da 3 Nisan tarihi itibarıyla tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı. Kahramanmaraş’ta 10 Nisan itibarıyla tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı. Hatay’da İskenderun’da 3 Nisan, Belen, Hassa ve Kumlu’da 10 Nisan’da eğitim öğretim başladı. Yani 10 Nisan’dan sonra sadece Hatay ve Adıyaman’da kapalı olan ilçelerimiz vardı. Bugün itibarıyla artık deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretim başlamış oldu.