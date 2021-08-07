Bakan’dan orman yangınları için açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelindeki yangınlara ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklama yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasının satır başları şöyle;

Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli ile müdahale yapıldı. AB’den gelen 2 uçak ayrıldı. 223 yangından 217’si kontrol altına alındı, 6’sı sürüyor.

Antalya’da 28 Temmuz’da 12.05’te 4 farklı noktada yangın çıktı. İlk müdahalemiz yine aynı gün 13 dakika sonra oldu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızlı ilerledi. Antalya içerisinde 21 yangınla mücadele ettik.

Sadece Antalya’da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Bir nevi yapay bir yağmurlama işlemi oldu. Nem seviyesinin düşmesi Antalya’yı güç bir duruma soktu. 85 kişi yangın içerisinde farklı noktalarda kaldı. Bu 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Zararları ödeyeceğimizi daha önce açıklamıştık.

Muğla’da 15 orman yangını meydana geldi. Kontrol altına alının son yangınlar ise Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdağ, Karabük, Burdur, Adana, Denizli kontrol altında.

Milas yangını ile ilgili de yine yangınla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından açıklama yapılmış. Kontrol altına alınmış değil, Milas yangını devam ediyor. Çok ciddi bir hava tahkimatı var. Arazi çok sarp. Karadan oraya dozerlerle dahi ulaşamadık. Ancak şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. İlerleyen saatlerde düşen nem ve artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte hareketlenmesini bekliyoruz.

Kavaklıdere yangını devam ediyor. Önemli bir tehdit ve tehlikesi yok. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz’de yangın devam ediyor. Isparta Sütçüler’de iki noktada ateş var önemli bir tehdit yok. Yangınla mücadele koordinasyonu ciddi ve etkili şekilde teşkilatımız tarafından yapılıyor. Mobil merkezler 24 saat çalışıyor. Yangın tespiti ve kontrol altına alma çalışmalarında en yeni teknolojileri kullanıyoruz.

Toplam hava filomuz 15 uçak ve 57 helikopterden oluşuyor. Denizden uzak engebeli alanlarda helikopterlerin etkisini artırmak için havuz ve göletler yapıyoruz.