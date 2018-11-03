Bakan’dan Sıla’ya telefon

Sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gören ünlü şarkıcı Sıla’ya hükümetten destek geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sıla’yı aradı.

Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Sıla’yı telefonla arayan Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak yanındayız” dedi.

Bakan Selçuk, Sıla’ya şiddete karşı sessiz kalmadığı için teşekkür etti. Toplumun her kesimininin şiddetle mücadelede kararlı olduğunı ve bakanlık olarak şarkıcının yanında olduklarını ifade etti.

Şarkıcı Sıla oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

NTV