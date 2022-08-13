Bakandan sosyal konut açıklaması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut hakkında açıklama geldi.

Bakan Kurum, “81 ilde sosyal konut projesi”nin duyurulmasıyla birlikte konut ve kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi.

Konut ve kira fiyatlarında düşü başladı…

Haberlere de konu olan gelişmeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı.

“81 ilde sosyal konut projesi”ni hatırlatan Kurum, “Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı” dedi.

Kurum, “İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek” diye konuştu.