Bakandan sosyal konut için açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut başvurusunda 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvuruların alınacağını duyurdu.

Peki ”İlk etapta hangi il ve ilçelerde kaç adet arsa satışa sunulacak” ”Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa herhangi bir artış öngörülüyor mu, memur maaş artışına göre artan taksit sistemi burada da olacak mı?” Merak edilen tüm soruları NTV’de yanıtlayan Bakan Kurum’un konuşmasından öne çıkanlar:

”Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul’da olacak.

İlk Evim Arsa’ başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak”