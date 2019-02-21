Bakan’dan ‘taciz’ iddiasına yanıt

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği’nin Ankara’da gerçekleştirdiği eylemde öğrenci Merve Demirel’i gözaltına aldığı sırada taciz ettiği polis memuru ile ilgili Bakan’dan açıklama geldi.

Soylu, “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda da olay tartışılıdı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olayın araştırılmasını isteyerek Ankara Emniyeti, ve İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Soylu’nun açıklamalarından haberi olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Merve Demirel’le alakalı olayı biz şiddetle reddediyoruz.

Soylu’dan taciz iddiasına yanıt: ‘Polisin ezilmesine müsaade etmeyiz’

Bir suç duyurusu var. Olayın kastla mı olduğu… Kast mı var, taksir mi var, hata mı var, yanlışlık mı var, kim hata yaptı; bunun takipçisiyiz… Dün FETÖ’yle alakalı bağlantı kurulmasını reddettiğimizi, bu açıklamanın doğru olmadığını ifade ettik. Bir kadına bu muamele olamaz, olamaz ama o görüntülerin tamamını seyrettiğinizde… O kadar kısa bir şey ki… Olayı masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmıyorum. Hiçbir kadın böyle bir muameleyi göremez. Bunu yapan kişi de hangi saikle yapmışsa saikiyle doğru orantılı cezasını alır.”

TRT