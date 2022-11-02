Bakandan tahıl krizi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi’ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişci, tahıl koridoruna ilişkin “Türkiye’nin jeopolitik üstünlüğü yıllarca sadece kavram olarak kullanıldı. Jeopolitik üstünlük, ne anlama geliyor, dünya için nasıl bir anlam ifade ediyor? Maalesef bunun içi bir türlü doldurulamadı. 2002’de AK Parti olarak iktidara geldiğimiz dünden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı sıfatı ile izlemiş olduğu dış politikanın yansımaları ve son uygulamalarından birisini; bugün yaşamış olduk.

Bunun öncesine gitmekte yarar var; Antalya Diplomasi Forumu. Bu forum çerçevesinde tarafların bir araya gelmesi, sonra İstanbul’da buluşma ve nihayetinde de 22 Temmuz’da ‘Dörtlü Zirve’ adını verdiğimiz Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye birlikte bu konuda ortak bir girişimi gerçekleştirmiş oldular. Başladıkları noktadan son ana kadar burada adına da ‘tahıl koridoru’ dediğimiz, dünyanın da çok fakru zaruret içerisinde olduğu bir dönemde; bu koridordan dünyayı rahatlatacak, gıda krizini gündemden düşürecek miktarda bir geçiş söz konusu oldu. 431 gemi geçti ve bu da yaklaşık 10 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerine tekabül ediyordu. Yüzde 60’tan fazlasını en az ihtiyacı olan ülkeler alırken, en fazla buna ihtiyacı olan ülkelerin aldıklarıysa maalesef yüzde 6’larda kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi son anda Ukrayna-Rusya arasındaki yeni gerginlikle beraber, buna Rusya tarafı yeni bir aksiyon olarak askıya almıştı” dedi.