Bakandan temmuz zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vatandaşların merakla beklediği Temmuz zammına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında; ”O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

Bakan Bilgin, “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var.” dedi.