Bakan’dan vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair önemli bilgiler verdi. Albayrak, bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil de vergi gelirlerinde artışı öngördüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısını komisyonu sunmaya başladı. Bakan Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Yep’e göre sıkı para ve malıye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek

– Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüm patikası izlenecek

– Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesi bekleniyor

– Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı

– Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz

– Bütçede gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik

– Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir

NTV