Bakandan yeni konut açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyası hakkında açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum “Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı, kura heyecanı devam ediyor. Orta gelir grubuna yönelik gerçekleştirilecek projenin duyurulmasının ardından merakla yeni projeden gelecek haberler bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir süredir merakla beklenen TOKİ Orta Gelir Gelire Sosyal Konut Kampanyası için Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Hazine Bakanlığı ile çalıştuıklarını belirten Kurum “Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz, yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kampanyada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dirsek teması halinde çalışıldığını not düşerek, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini dile getirdi. Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, “İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir mevcuttaki konut stoğu ile bu kampanya yapamayız” dedi.

81 İLDE 100 BİN KONUT OLARAK DUYURULMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyası için daha önceki açıklamalarında 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Kurum aynı zamanda bankalarla da çalışıldığını belirtmişti