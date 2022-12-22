Bakan’dan yeni konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşlara yönelik konutlara ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Orta gelir grubuna yönelik, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz yeni konut hamlemizde son aşamaya geldik. Projemizin detaylarını yakında paylaşacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz orta gelire hitap eden bir projemiz var. Tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Bakan Kurum “İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu 2023 başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.