Bakan’dan Yeni Zelanda açıklaması

- Reklam -

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katliamın yaşandığı ve 50 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda’daki camilere yönelik terör saldırısına ilişkin, “Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke, asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz” dedi.?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, “Adalet Akademisi’ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TRT