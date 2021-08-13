Bakan’dan yerli aşı için açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı geliştirilen yerli aşı hakkında açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz-1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz-2 aşılamalarının tamamlandığını bildirdi. Varank, “Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilen VLP aşı adayında bir etap daha geride kaldı. TÜBİTAK KOVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma Faz-2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Mustafa Varank, “Dünyada uygulamaya giren veya halen üzerinde çalışılan farklı aşılar var. Bunlardan bazıları yenilikçi teknolojileri barındırıyor. VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarından biri olarak dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda TÜBİTAK KOVID-19 Türkiye Platformu’nu hayata geçirdiklerini anımsatan Varank, şu bilgileri verdi:

“VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada’da, biri Hollanda’da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması.”

Varank, bu açıdan bakıldığında yerli VLP aşısının büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayarak, “Biz de Bakanlık olarak bu potansiyele inandık. 27 Mart’ta ilk klinik denemeleri başlayan Faz-1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal ile birlikte gönüllü olarak yer aldık” değerlendirmesinde bulundu.

VLP aşı adayında Faz-1’in ardından Faz-2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını belirten Varank, şunları kaydetti:

“Eylülde yerli VLP aşısının Faz-3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz-3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz.”

Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi. Eylülde başlayacak Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.