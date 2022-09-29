Bakandan yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara başvuran öğrencilerin sayısını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92’ye ulaştığını açıkladı. Bakan, “Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92’sini yurtlara yerleştirmiş oluyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvurularla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Bakan Kasapoğlu, 100 kişiden 92 kişinin yurtlara yerleştiğini paylaştı.

Kasapoğlu, bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerin hizmetine sunacaklarını da belirtti.