Bakan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, corona virüs salgını nedeniyle yeniden okulların kapanacağı iddialarına açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2020 yılı kesin hesapları ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın bütçesi üzerinde sunuma başladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını belirten Özer, okullara devam oranının COVID-19 salgını öncesindeki oranını aşması bu özlemin somut bir yansıması olduğunu söyledi.

Özer, “İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

En az 1 doz aşı olan öğretmen oranının yüzde 93’e ulaştığını ifade eden Özer, “En az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87’dir. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı atlatarak bağışıklık kazanan ve antikoru oluşan öğretmen oranımız da yüzde 5 civarındadır.” dedi.