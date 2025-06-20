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Bakanlar Enerji Gelişmelerini Görüştü

ENERJİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya Enerji Bakanı Sayın Sergey Tsivilev ile 28’inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda bir araya geldik.” dedi.

ENERJİ ORTAKLIKLARI KONUŞULDU

Görüşmede, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele alındığı ifade edildi. Ayrıca, ülkeler arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmenin ana başlıkları arasında olduğu belirtildi.

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