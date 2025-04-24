Bakanlar Görüşerek İlişkileri Güçlendirdi

MEHMET ŞİMŞEK’İN WASHINGTON ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’nin başkenti Washington’da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Washington’u ziyaret etmekte olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmüştür. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı ve yapıcı bir havada gerçekleşen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulmuştur.”

TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI

Bu bağlamda, görüşmede yatırım ve ticaret ile ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Ayrıca, savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi üzerinde duruldu. Türkiye’de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında da bilgi verildi.

BÖLGESEL BARİŞ VE GÜVENLİK

Görüşmede Türkiye ve ABD tarafından bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar da masaya yatırıldı. “Bu bağlamda, tarafımızca Suriye’ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna’da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye’nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir” ifadeleriyle, iki ülkenin durumu değerlendirdiği belirtildi.