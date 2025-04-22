Bakanlar, İşbirliği İçin Toplandı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yumaklı ile gerçekleştirdiği ziyarette bakanlıklar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. “Türkiye’nin kalkınması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” sözlerini kaydetti.

GENÇLER İÇİN PROJELER

Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı da Kültür ve Turizm Bakanlığında misafir ettiklerini belirtti. Bu görüşmede, gençlerin kültürel hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Ayrıca, “Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diyerek gençler için kültür ve sporun birleştirici gücünü daha erişilebilir hale getirmek amacıyla atılacak ortak adımları ele aldıklarını vurguladı.