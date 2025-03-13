Bakanlar Kiev’de Zelenskiy ile Görüştü

GÖRÜŞMELERİN TEMELİ TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Temaslar çerçevesinde Bolat ve Yumaklı, Kiev’de Türk müteahhitlerle birlikte Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık.” dedi. Bolat, iki ülkenin 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda istekli olduklarını ve Türk müteahhitlerin Ukrayna’nın yeniden inşasında önemli bir rol oynamak için hazır olduklarını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ

Bakanlar, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirecek adımlar değerlendirildi. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verdiği güçlü destek vurgulandı. Ayrıca, bölgede barış ve huzurun sağlanması için diyaloğun önemi üzerinde duruldu.

YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI VE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bolat, Ukrayna’nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleksi Kuleba ile de bir araya gelerek Türk müteahhitlerin Ukrayna’nın yeniden inşasında aktif rol almaya hazır olduğunu iletti. Bolat, “Bugün gerçekleştireceğimiz Görev Gücü ilk toplantısının Ukrayna’nın yeniden inşasında kritik bir rol oynayacağını belirtirken, yeni dönemde Ukrayna’nın toparlanma sürecine somut destek vereceğimizi yineledik” açıklamasında bulundu. Toplantının ardından, Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna’daki konumunu güçlendirmeye katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

TARIM SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ BENİMSELENİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile bir görüşme gerçekleştirerek ‘Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı’ tutanağını imzaladıklarını duyurdu. Yumaklı, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini belirterek, “İlişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam.” dedi. Ayrıca, Ukrayna Tarım Bakanı Koval’a misafirperverlikleri için teşekkür etti.