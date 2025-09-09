Bakanlar Paneli’nde Türkiye’nin Vizyonu Paylaşıldı

GASTECH 2025 FORUMLA BAKANLAR PANELİNE KATILIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen Gastech 2025 Forumu’nun ‘Bakanlar Paneli’ne katıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Dünyanın önde gelen enerji forumlarından Gastech 2025 için Milano’dayız. Forum kapsamında düzenlenen Bakanlar Paneli’nde enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve dayanıklı bir sistem inşa etmek için Türkiye’nin vizyonunu ve projelerini uluslararası kamuoyuyla paylaştık” dedi.

ENERJİ ÜRETİMİ VE YATIRIMLAR

Bakan, Sakarya Gaz Sahası’ndaki artan doğal gaz üretimi, Gabar bölgesindeki günlük petrol üretim kapasitesinin hızla yükselişi, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları ile madencilik yatırımlarına dikkat çekti. Ayrıca, “LNG altyapımız ve depolama kapasitemiz ile hiçbir kaynağı dışlamayan dengeli bir portföy oluşturuyoruz” ifadesini kullandı. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde küresel piyasalardaki dalgalı yapının üstesinden geldiklerini ve dışa bağımlılığı azalttıklarını belirten Bayraktar, Türkiye’nin bölgesel enerji güvenliğine de katkıda bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI

Bakan Bayraktar, “Türkiye güçlü yatırımları ve ticaret vizyonuyla bölgesinde ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olmaya devam edecek” şeklindeki değerlendirmesiyle, Türkiye’nin enerji politikalarının geleceğine dair önemli ipuçları sundu.