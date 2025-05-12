Bakanlar, Terörsüz Türkiye’yi Değerlendirdi

BAKANLARDAN PKK’NIN FESHİNE DEĞERLENDİRME

Bakanlar, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ele aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Devlet Bahçeli’nin desteğiyle hayata geçen “Terörsüz Türkiye”nin, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının Türkiye’nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracağını belirten Kacır, “Bu süreç sadece ülkemiz için bir kazanım değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi fırsat niteliğinde. Şimdi 86 milyon hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

KARARLI MÜCADELENİN GÜCÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, teröre karşı verilen mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzuru, kalkınmayı ve kardeşliği esas alan güçlü bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Yumaklı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milli duruşuyla ortaya konan ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu, ayrımcılığın değil, birliğin sesi olarak somut iradeye dönüşmüştür. Terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması, yalnızca terör yapısının sonu değil, annelerin gözyaşının dinmesi, gençlerin geleceğe umutla bakması ve kardeşliğin yeniden filizlenmesidir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

YENİ PAZARLAR VE KALKINMA HAMLESİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Bahçeli’nin tarihi duruşuyla ortaya konan iradenin, “Terörsüz Türkiye” idealini gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi. Bolat, Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu sürecin Türkiye’ye kalıcı bir güven ve huzur ortamı sağladığını belirtti. “Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum” dedi.

BARİŞIN GÜÇLENMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Terörsüz Türkiye artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil, daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız, kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak” diye belirtti.