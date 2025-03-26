Bakanlar Yüksekova Spor’un Kutlamalarına Katıldı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yüksekova Spor’un şampiyonluk kutlama etkinliğine katıldı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Hakkari Valisi Ali Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın tarafından karşılanan bakanlar, TFF Kadınlar 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e yükselen Yüksekova Spor’un düzenlediği kupa törenine katılım sağladı.

TAKIMI TEBRİK ETTİLER

Törende konuşmalar yapan bakanlar, şampiyon olan takıma tebriklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, takımın başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Güler, “Geçen yıl 2. Lig’den 1. Lig’e ve bu yıl da Süper Lig’e çıkan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı’nı kutluyorum. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Süper Lig’e yükselerek tarihe geçtiniz. Play-off maçlarınızı büyük bir ilgiyle takip ettim. Pazar günü kazandığınız final maçında üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu başarı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu, Yüksekova’dan yükselen umut dolu bir başarı hikayesidir. Sizler, sahada olduğu kadar hayatta da güçlü olunabileceğini kanıtladınız. Türkiye’nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham oldunuz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Güler, Hakkari’nin spor alanındaki potansiyeline ve kış sporlarının gelişmesiyle birlikte Türkiye Kayak Milli Takımı’nın yüzde 30’unun Hakkarili sporculardan oluştuğuna dikkat çekti.

YÜKSEKOVA’NIN BAŞARI HİKAYESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, takımı ve taraftarları kutladı. Bakan Bak, “Şampiyonluk, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, takım olmak demektir. Yüksekovaspor, büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig’e yükseldi. Hakkari, Süper Lig’de herkesin korkulu deplasmanı olacak. Yüksekova Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluğu, bu başarı hikayesinin en güzel örneklerinden biridir” dedi.

İLHAM VEREN BİR BAŞARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Yüksekovaspor’un başarısının, Türkiye genelindeki birçok genç için ilham kaynağı olacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, “Bugün yalnızca tarım ve ormancılıkla ilgili çalışmalar için burada değiliz. Aynı zamanda büyük bir başarıya şahitlik etmek için buradayız. Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Türkiye’ye çok büyük bir mesaj verdi. Kadınlarımız ve gençlerimiz, istediklerinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını gösterdi. Bu kupa, sadece bir şampiyonluk değil; azmin, kararlılığın ve emeğin sonucudur. Sizleri yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları sahneye davet edildi. Bakanlar ve protokol üyeleri, sporculara madalyalarını takdim ederek şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Yüksekova’daki törenin sonrasında Şırnak’a geçerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilçede temaslarına devam etti.

HAKKARİ’DE BİR BAŞARI HİKAYESİ