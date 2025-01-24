Bakanlardan Konya’daki Bina Çökmeye Destek Mesajı

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir.” diyerek destek mesajını iletti.

BİNA ÇÖKMESİ SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Konya Selçuklu’da meydana gelen bina çökmesinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız ve Bakanlığımızın görevli personelleri olay yerinde çalışmalara nezaret etmektedir. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an evvel sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum.” açıklamasıyla durumu paylaştı.

ÇALIŞMALAR DAVAM ETMEKTE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın çöktüğü haberiyle ilgili olarak, “Enkaz altında kalan kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Ekiplerimiz sahada, gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.” diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti.