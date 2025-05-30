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Bakanlık, 251 Milyon TL Destek Verdi

DESTEKLEME ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERE AKTARILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün 251 milyon 273 bin 225 TL tutarındaki destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyuruyor. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleri paylaşıldı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK VE DİĞER DESTEKLER

Açıklamada verilen bilgilere göre, küçük ölçekli balıkçılığa yönelik destek 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 102 milyon 606 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği ise 17 milyon 635 bin 925 lira olarak belirleniyor ve bu tutarlar hesaplara aktarılacak.

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