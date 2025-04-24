Bakanlık, 5 İHA’yı görevlendirdi

İHA GÖREVLENDİRMESİ

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “(İstanbul depremi) Bakanlığımız koordinesinde Baykar firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir.” Bu atama, deprem sonrası durumu değerlendirmek ve gerekli analizleri yapmak için önem taşıyor.

HAVADAN KEŞİF ÇALIŞMALARI

Yapılan açıklamada, hava araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağı ve bölgedeki hasarın tespiti için ihtiyaç duyulan verilerin toplanacağı belirtiliyor. İHA’ların görevi, deprem sonrası oluşan hasarların ve olası tehlikelerin belirlenmesi amacıyla havadan görüntüleme yapmak. Bu süreç, acil yardım ve iyileştirme çalışmalarına yön verecek.