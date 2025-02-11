Bakanlık 591 İUP Personeli Alacak; Detaylar

İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Aile Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilan ile 5 farklı şehirde toplamda 591 İşgücü Uyum Programı (İUP) personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular şu anda aktif durumda ve adaylar, belirlenen kontenjanlara göre başvurularını yapabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aşağıdaki şehirlerde belirtilen kontenjanlarda İUP personel alımını yapacak. Aile Bakanlığı İUP personel alımı için son başvuru tarihi 14 Şubat 2025 olarak belirleniyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DETAYLAR

Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. Başvuru işlemi için adaylar, İŞKUR’un internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın İŞKUR şubelerine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve detaylı bilgiler için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz: https://www.isinolsa.com/iskur-iup-basvurusu-nasil-yapilir. İUP (İşgücü Uyum Programı), İŞKUR tarafından yürütülen ve TYP’nin yerine geçen bir istihdam programı olarak tanımlanıyor. Bu programla belirli kriterleri sağlayan adaylar, kamu kurumlarında geçici olarak istihdam ediliyor. Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için aşağıdaki bağlantı mevcut: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/isgucu-uyum-programi/.

İUP PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

İUP personel alımına başvuracak adaylardan talep edilecek şartlar ise aşağıda sıralanacaktır.