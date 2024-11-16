Bakanlık: AB Haritaları Yok Hükmündedir

ÜLKENİN DENİZ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz, AB’nin mekansal deniz planlama çalışmalarını yakından takip ediyor; Ege ve Akdeniz’deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır. Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar, Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

AB’NİN YETKİ SINIRLARI

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları hakkında AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığı ifade edildi. “AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırıyor. Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmasına yönelik çabalara zarar verecektir. Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temeliyle çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gereki geliyor” denildi.