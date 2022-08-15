Bakanlık açıkladı: 15’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklmaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde ise Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.

MİT Hakurk ve Metina’da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenlendi.

Operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.