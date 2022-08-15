Bakanlık açıkladı: 15’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklmaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde ise Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.

MİT Hakurk ve Metina’da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenlendi.

Operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.