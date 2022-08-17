Bakanlık açıkladı: 22’si öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’da yapılan saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa sınır hattına düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit düşmüştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi. 22 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” ifadelerine yer verildi.