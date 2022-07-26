Bakanlık açıkladı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde eli kanlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan’ın şehit olduğunu duyurdu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

”25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”