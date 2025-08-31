Bakanlık Açıklama Yaptı! Öğrenciler İçin

AYAKKABI UYGULAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İlkokulda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması başlamasına rağmen, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili kesin bir karar henüz alınmamıştı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına dair yapılan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi.

DERNEK RAPORUNUN SUNULMASI

Konu, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri tarafından gündeme getirildi. Dernek, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladığı raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantının ardından yetkililere sundu. Dernek yönetimi, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili raporunu sundu fakat umduğu olumlu yanıtı alamadı.

SAHTE AYAKKABI PAZARI BÜYÜYOR

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı için öneri sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini bir neden olarak gösterdi. Derneğin raporuna göre son 10 yılda sahte veya çakma ayakkabı pazarı 20 milyondan 200 milyon çifte çıkmış durumda. Okullardaki serbest kıyafet uygulaması bu pazarın büyümesinde önemli etkenlerden biri olarak belirtiliyor. Derneğin verilerine göre “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı.” Beş yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken, bu sayı şimdi 76 milyona yükselmiş.

SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER

Dernek, öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse de, okul dışında spor ayakkabı giyilmesinin nasıl engelleneceği belirsiz. Sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini de savunarak, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.” tezini gündeme getiriyor.

BİLGİLER VE ÖĞRENCİ SAYILARI

TASD Başkanı Berke İçten, okulda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu ve bunun velileri zor durumda bıraktığını savunuyor. İçten’in açıklamasına göre, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu öneriye sıcak bakmadığı kaydediliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” açıklamasında bulundu.

Tüm Türkiye genelinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim almakta. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olarak dağılıyor. Resmî okullarda eğitim gören 15 milyon 849 bin 271 öğrenciden, 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrenci. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek ve 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sını ise kızlar oluşturuyor.