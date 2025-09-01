Bakanlık Açıklandı: 383 Bin 691 Anne

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın doğum yardımı programına başvurular devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Coşkun’dan yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Burada basın mensuplarına bilgi veren Bakan Göktaş, bu tür ziyaretlerin kendileri için büyük önem taşıdığını, buradan vatandaşların taleplerini dinleyerek geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda insan odaklı bir anlayışla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi bireylere yönelik hizmetler sunduklarını belirtti.

DOĞUM YARDIMLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının güncellendiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu çerçevede ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 lira aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin lira aylık, 3 ve sonraki çocuklar için de 5 bin lira aylık bir yardımı hayata geçirmiştik. Destek, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.”

DESTEK MİKTARI VE DAĞITIM SÜRECİ

Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün annelerin hesaplarına yatırılmaya başladığını belirten Bakan Göktaş, “Bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle toplamda 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak, ailelere ve çocuklara sürdürülebilir destek sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

AİLE GÜÇLENDİRİME PROJELERİ

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli’de 9,4 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun aileleriyle birlikte olduğunu ve 2003-2025 yılları arasında sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını aktardı. Ayrıca, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu, tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi. Aileyi güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Küreselleşen dünyanın risklerine karşı aileleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli programlar uyguluyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

GENÇLERE YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI

Denizli’de Aile ve Gençlik Fonu’na 1631 çiftin başvuruda bulunduğunu kaydeden Göktaş, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na 151 bin 86 çiftin başvurduğunu belirtti. “Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına önemli projeleri sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.