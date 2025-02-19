Bakanlık, Aski’ye 5 Milyon Ceza Kesti

CEZALANDIRMA AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASKİ) toplamda 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uygulandığını bildirdi. Bu ceza, Çevre Kanunu uyarınca iki ihlal nedeniyle kesildi.

İHLALLERİN DETAYLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerin Şereflikoçhisar ilçesinde evsel atıkların, belediyenin katı atık düzenli depolama sahasında toplandığını ancak bu sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığını tespit ettiği belirtildi. Ayrıca, ASKİ tarafından kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunları yüzünden faaliyete geçmediği, bu nedenle ileri biyolojik arıtmadan geçmeyen atık suların, usulsüz bir şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırındaki Tuz Gölü’ne bırakıldığı ifade edildi.

SONUÇ OLARAK

Bu iki ciddi ihlalin sonuçları olarak ASKİ’ye toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza verilmiştir. Bakanlık, çevre koruma ve yasaların uygulanmasının önemini vurguladı.