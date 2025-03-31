Bakanlık Depremzedelere Bayram Hediyesi Dağıttı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BAYRAM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman’daki depremzedelere yaşam sevinci aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek hediyeler dağıttı. Bakanlık, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bayram coşkusunu yaşatmak için kalıcı deprem konutlarının bulunduğu bölgedeki etkinliği gerçekleştirdi.

ETKİNLİKTE BAYRAM COŞKUSU

Adıyaman merkez Örenli lokasyonunda düzenlenen etkinlikte, bakanlık görevlileri depremzedelerin konutlarındaki kapıları tek tek çalarak onların bayramını kutladı. Bayram ziyareti sırasında, lokum ve kolonya gibi hediyeler de dağıtıldı. Ayrıca, depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un selamları iletildi. Depremzedeler, gerçekleştiren ziyaretlerden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Bayram ziyaretleri dışında, depremzede çocuklar için binaların bahçelerinde maskotlar eşliğinde gösteriler düzenlendi ve çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklara, birbirinden güzel hediyeler verildi. Ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade eden depremzede Turgut Doğan, “Depremde çok zorlu süreçler geçirdik. Kayıplarımız var, Allah hepsine rahmet eylesin, kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. Şuanda da çok şükür, devletimizin sunmuş olduğu hizmetlerle rahatız. Bayramları artık biraz daha eski tadında yaşamaya başladık” dedi.

EVLERİMİZDEYİZ, MUTLUYUZ

Depremzede Ayşe Doğan ise “Çok şükür bu bayram evlerimizdeyiz. Çok mutluyuz, Rabbim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Bakanımız Murat Kurum’dan, Selçuk Bayraktar’dan razı olsun. Baykar konutlarında oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası oldukça konforlu ve çok güzel. Bugün Cumhurbaşkanı’nın selamını getirdiler. Teşekkür ederiz, biz de onlara selamlar söylüyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞİN KOORDİNATÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Etkinliğin koordinatörü Erol Canbaz, “Biz bir aydır Adıyaman’dayız. Adıyaman’da yaklaşık 4 bin, 5 bin günlük potansiyeli olan misafir ağırladık. Bugün kalıcı konutlarda dostlarımızın, abilerimizin ve ablalarımızın kapılarını çalayım, bayramlarını kutlamak istedik, çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanımız Murat Kurum’un selamlarını getirdik, bayramlarını kutladık. Kapıları çaldık, bayramlaştık, bu oldukça güzel oldu. Bayramlaşmak iyidir, sünnettir” dedi.