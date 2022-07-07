Bakanlık duyurdu! Acı haber duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan P. Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca’nın kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajda, “Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.