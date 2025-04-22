Bakanlık, E-Devlet İle Başvuruları Hatırlattı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI UYARDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Bakanlık, doğum yardımı başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE DİKKAT EDİN

Yapılan açıklamada, “Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, vatandaşları bu konuda uyarmakla birlikte, kişisel bilgilerin korunması gerektiğini de belirtti. “Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın.” şeklinde uyarılarda bulundu.