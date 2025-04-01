Haberler

Bakanlık Ekipleri 182 Kg Uyuşturucu Ele Geçirdi

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile İpsala ve Gürbulak Gümrük Kapıları’nda düzenlediği üç ayrı operasyonda yaklaşık 182 kilogram uyuşturucu maddeyi ele geçiriyor. Bu operasyonlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi ekiplerince hedefleme ve narkotik risk analizi çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı’nda 39 kilogram sentetik esrar ve 22 kilogram esrar, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 14 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu önemli operasyonlar sonucunda, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele güçleniyor.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturmaların Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdüğü belirtildi. Bu çalışmalar, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük bir önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayıp Kız Kardeşler Cinayete Kurban Gitmiş

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan kardeşler Fatma ile Gülcan Alıç'ın davasında şok edici belgeler gün yüzüne çıktı.
Haberler

Çinli Ekipler Myanmar’a Yardım İçin Geldi

Myanmar'daki yıkıcı depremin ardından, Çinli kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaşıp çalışmalarına başladı. Ancak artçı sarsıntılar ve iletişim sorunları, bu süreçte zorluklar yaratıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.