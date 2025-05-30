Ekonomi

Bakanlık, Emlak Sektörüne Müdahale Ettiklerini Duyurdu

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TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelik değişikliği hakkında bilgi verdi. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emlak sektöründeki fiyat artışlarını gerekçe göstererek bu yönetmelik değişikliğinin 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, internet üzerinden verilen taşınmaz ilanlarında, taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilere aykırı ve makul bir sebebe dayanmadığı tespit edilen fiyat artışları artık yasak oluyor. Bu durum, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracı olmalarını da kapsayan düzenlemeleri içeriyor. Yapılan yeni düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlarla ilgili taşınmaz maliklerine de idari yaptırımlar uygulanabileceği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emlak sektöründe sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam yaratmayı hedefliyoruz” ifadesine yer verildi.

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