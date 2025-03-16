Bakanlık Falcılık Gelirlerini Denetliyor

DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artan fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmediğini fark ederek denetimlerini sıkılaştırıyor. Bakan Mehmet Şimşek, bu serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi amacıyla mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre tanıdı.

KAYIT DIŞI HASILAT TESPİTİ

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait incelemelerinde 1034 mükellefi riskli olarak belirledi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, numeroloji ve reiki gibi alanlarda toplam 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat ortaya çıktı. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

BİLDİRİM İÇİN ÇAĞRI

Bakan Şimşek, denetimlerin artırılmasıyla ilgili olarak “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz.” dedi. Ayrıca izaha davete uyum gösteren ile yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmayacağının altını çizdi.

KAPSAMLI DENETİM VE VERGİ ADALATI HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon, vefk gibi alışılmadık hizmet sunanları da kapsayan geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor. Amaç, bu alanlardan elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu tür faaliyetleri mercek altına almaya devam edecek.