Bakanlık Fişekledi: En Fazla Domuz Satışı

DENETİMLERDE ÇARPICI SONUÇLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sektöründeki taklit ve tağşiş denetimleri, dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Domuz eti satışının en fazla yapıldığı şehirler arasında, genelde muhafazakâr kimlikleriyle tanınan Bursa ve Konya’nın öne çıkması kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu şehirleri, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana izliyor.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER

Antalya ve Muğla gibi turist yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde, domuz eti ürünlerinin satışı turistik talep ile ilişkilendiriliyor. Fakat bazı işletmeler, menülerinde bu tür ürünleri yeterince bilgilendirme yapmadan sunuyor. Bu durum, tüketici şikâyetlerinin artmasına yol açıyor.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için denetimlerini artırırken, domuz eti tespit edilen firmaları halkla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, işletmelerin ürün içeriklerini doğru bir şekilde beyan etmesi gerektiğini vurguluyor ve tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunuyor. Detaylı listeler, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanıyor.